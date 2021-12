Inscrições de voluntários para Copa têm início terça

Na próxima terça-feira, 21, Salvador recebe o evento de lançamento do programa de Voluntários para Copa do Mundo 2014 e Copa das Confederações 2013. Segundo o Comitê Organizador Local (COL), as inscrições para quem quer colaborar com o Mundial terão início no mesmo dia. É esperado mais de 80 mil cadastros e cerca de 18 mil serão selecionados pela entidade, que usará o mesmo banco de dados para os sorteios das chaves de ambos os eventos. Serão 6 mil postos para a Copa das Confederações.

Para participar do processo de seleção, é necessário acessar o site oficial da Fifa, a partir de terça-feira, e fazer o cadastro. Serão realizadas verificações de antecedentes criminais em todos os candidatos, que devem ter 18 anos à época da Copa e poderão informar suas áreas de preferência. Após uma seleção inicial, os candidatos passarão por entrevistas e treinamentos. Falar uma língua estrangeira, principalmente o inglês, não é uma obrigatoriedade, mas amplia bastante as chances de ser escolhido pelo COL.

De uma maneira básica, existem dois tipos de voluntários: os especialistas, que atendem a áreas como imprensa, departamento médico, serviços de idioma etc, e os generalistas, que trabalham com todas as outras áreas, com foco no atendimento ao público em geral.

Dependendo da função desempenhada durante a Copa, o turno diário de trabalho do voluntário terá até 10 horas. Serão de 20 a 30 dias de serviços prestados na época do evento. Apesar da ausência de remuneração ou ajuda de custo de viagem e hospedagem (para aqueles que moram no interior ou no exterior), os voluntários receberão uniformes, auxilio para deslocamento local e alimentação.

Nada de ingressos - Se alguém pensa que terá ingressos gratuitos ou com preços mais acessíveis por ser voluntário na Copa, pode ir guardando dinheiro para pagar por seus bilhetes normais. Não serão disponibilizados assentos, ainda que algumas pessoas possam ter a sorte de trabalhar nas arquibancadas durante as partidas, podendo assistir, de cantinho de olho (afinal, estarão trabalhando), algumas das melhores seleções do mundo.

Salvador terá 1,5 mil - A previsão é de que Salvador terá no mínimo 1,5 mil voluntários no evento, número que, segundo a Secopa-BA (Secretaria Estadual para Assuntos da Copa-2014), tem grande chance de crescer, já que o órgão entende que tem mais necessidades do que outras sedes devido ao potencial turístico da Bahia. Além dos voluntários recrutados pela Fifa/COL, o Estado terá um programa de orientação em paralelo à Copa, em parceria com a Secretaria de Turismo

