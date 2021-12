Inscrição para trabalho voluntário na Copa vai até domingo

Quem quiser participar do Programa de Voluntários para a Copa do Mundo 2014 tem até domingo, 16, para se inscrever pelo portal Brasil Voluntário, do Ministério do Esporte. Para o Rio de Janeiro, são 1.500 vagas, sendo que 80 serão destinadas a servidores municipais, que ocuparão o cargo de coordenador de mobilidade urbana, durante o evento.



O trabalho dos servidores consiste em ajudar na orientação para o deslocamento e direcionamento de turistas nos dias de jogos. O vice-presidente da Rio Eventos Especiais, Márcio Valente, explica que as vagas para os servidores da prefeitura decorre do fato de eles conhecerem muito bem a cidade.



"O funcionário da prefeitura é um conhecedor da cidade, além de ter identificação com a cidade, ter amor pela cidade, ele já conhece os pontos turísticos, a mobilidade da cidade, o funcionamento do transporte público. Então, isso facilita na hora de orientar os turistas que vão chegar para o evento. É o comprometimento do voluntário, da pessoa que é carioca com o evento e com os turistas que virão visitar o nosso Rio de Janeiro".



De acordo com ele, a estimativa é que o Rio de Janeiro receba de 500 a 600 mil turistas durante a Copa do Mundo, entre os dias 12 de junho e 13 de julho. A cidade receberá sete jogos, incluindo uma partida das quartas de final e a final. O Rio vai abrigar também o Centro Internacional de Transmissão (IBC, na sigla em inglês), no Riocentro; o Centro Aberto de Mídia e a Central da Fifa, no Forte de Copacabana; e o Fifa Football for Hope, evento social na Vila Olímpica do Caju, com delegações de crianças carentes de 32 países.



A inscrição do candidato a voluntário deve ser feita no endereço eletrônico do governo federal, informando que é funcionário público do Rio de Janeiro, ou não para os demais. O serviço voluntário não tem nenhuma contrapartida, e deve ser prestado fora do horário de trabalho na prefeitura.



Os voluntários precisam ter mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar pelo menos sete dias, seguidos ou intercalados, em turnos de quatro horas. O processo de seleção inclui a convocação do candidato por e-mail, capacitação à distância e um treinamento presencial durante quatro fins de semana, que vai abordar temas como hospitalidade, história do futebol, segurança, primeiros socorros, idiomas e trabalho em equipe.



Todos os voluntários receberão uniforme com casaco, camisa, calça, boné e sacola, bilhete único, refeição, seguro de acidentes pessoais e kit alimentação.



Segundo o Ministério do Esporte, na Copa das Confederações, no ano passado, as seis cidades-sede tiveram 7 mil voluntários. Para este ano, o Rio de Janeiro já tem 4.348 pessoas inscritas para disputar uma das 1.500 vagas.

