Iniesta se despede da 'Roja' em 'decisão nada fácil'

O lendário meio-campista da seleção espanhola Andrés Iniesta, que já havia confirmado no último domingo, 1º, a sua aposentadoria, materializou formalmente nesta terça-feira, 3, sua despedida com uma carta em que afirma ter sido "uma decisão nada fácil".

"Acho que tive a sorte de poder viver uma das melhores fases do futebol espanhol, com uma geração de jogadores que foram e são excepcionais em todos os sentidos", afirma Iniesta em sua carta postada nas redes sociais.

Iniesta recorda como, com essa geração de jogadores, "alcançamos grandes êxitos, coisas que todos sonhávamos quando éramos pequenos, mas também tivemos grandes decepções e vivenciamos momentos muito difíceis".

"A todos, muito obrigado por me fazerem um melhor companheiro de equipe e um melhor jogador de futebol", diz Iniesta, que acrescenta que "chegou a hora de dar um passo para o lado".

"Foi uma decisão nada fácil, pelo contrário, levei muitos meses pensando nela. O entusiasmo e desejo de continuar são totais, mas eu sempre disse que terminaria fazendo o melhor para a equipe", ressalta Iniesta.

O herói da Copa da África do Sul-2010, que com seu gol contra a Holanda deu à Espanha seu primeiro e único Mundial, já havia indicado no último domingo, após a eliminação da Espanha nas oitavas contra a Rússia, que deixaria a seleção.

"O futuro é apaixonante"

"Não foi a melhor despedida, mas o futebol e a vida têm destas coisas", disse Iniesta, que deixa a equipe pelo mesmo motivo que deixou o Barcelona, ​​porque não quer estar na 'Roja' se não pode "dar o seu melhor".

"O futuro é apaixonante, com um grupo de jogadores incríveis e que a partir de agora me terão como torcedor, apoiando-os incondicionalmente", assegurou.

"Não tenho dúvidas de que o que vem pela frente será maravilhoso e que grandes sucessos serão colhidos. O grupo que há é impressionante", escreveu o vencedor de duas Eurocopas (2008, 2012) e de uma Copa do Mundo (2010) com a Espanha.

Iniesta, que se lembra de como vestir a camisa da seleção nacional "era o sonho da minha vida", insiste que durante os 19 anos a defendendo, desde as categorias de base, "tentei estar ciente do que significa e dar o meu melhor para que se sentissem orgulhosos".

O meia de referência da Espanha conclui agradecendo a todos os treinadores que o comandaram e "com especial carinho a Luis Aragonés", com quem estreou e "com o qual conquistamos a primeira Eurocopa".

adblock ativo