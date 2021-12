Iniesta diz que se aposentará da seleção espanhola após a Copa do Mundo

O meio-campista Andres Iniesta disse nesta segunda-feira que se aposentará da seleção espanhola após a Copa do Mundo da Rússia. A declaração foi dada à emissora de rádio espanhola Onda Cero.

"Se nada de estranho acontecer, essa Copa do Mundo será minha última participação com a seleção espanhola", disse. "Se tivesse decidido continuar a jogar pelo Barcelona, também continuaria a jogar pela Espanha", afirmou.

O jogador de 34 anos anunciou no último mês que deixará o Barcelona ao final da temporada, onde atuou por 22 anos e conquistou 32 títulos. Pela seleção espanhola, Iniesta foi o autor do gol na vitória por 1 a 0 sobre a Holanda, que garantiu a taça inédita da Copa do Mundo, em 2010. Também teve presença fundamental nas conquistas das Eurocopas de 2008 e 2012.

Iniesta se despedirá do Barcelona no próximo domingo, no duelo contra a Real Sociedad, no Camp Nou, pela última rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão prepara uma série de homenagens para o jogador, como a elaboração de um mosaico nas arquibancadas.

Ainda duranta e entrevista desta segunda-feira, o jogador informou que não atuará por outro clube europeu e revelará seu destino na próxima temporada antes da Espanha estrear na Copa do Mundo da Rússia. A seleção espanhola está no Grupo B do Mundial e fará a primeira partida contra Portugal em 15 de junho. Completam a chave Irã e Marrocos.

SUSTO DURANTE ENTREVISTA - Uma arquibancada móvel cedeu e deixou 18 pessoas levemente feridas nesta terça-feira, em Barcelona. O incidente aconteceu durante uma entrevista de Iniesta a um programa de televisão local.

A estrutura havia sido montada em um campo de futebol e cedeu enquanto o jogador falava com os jornalistas. Os feridos, sem gravidade, foram levados para um hospital nas proximidades. A Guarda Civil de Barcelona retirou a estrutura danificada para tentar descobrir as causas do acidente.

Iniesta se pronunciou pelo Twitter. "Depois do susto que levamos nesta manhã, gostaria de mandar uma mensagem a todos os torcedores que estavam lá hoje. Espero que esses ferimentos melhorem o mais rápido possível", postou o jogador.

adblock ativo