Ingressos para a Copa do Mundo custarão a partir de R$ 30

A Fifa anunciou nesta sexta-feira, 19, em São Paulo, os preços e a data das vendas de ingressos para a Copa do Mundo de Futebol, que acontece no Brasil entre os dias 12 de junho e 13 de julho de 2014.

A venda terá início no dia 20 de agosto, às 7 horas (horário de Brasília), no site Fifa.com/ingressos. Para os torcedores brasileiros, os ingressos mais baratos custarão R$ 30, que poderão ser comprados por estudantes, idosos e beneficiários do Programa Bolsa Família, para 47 dos 48 jogos da fase de grupos.

A exceção é apenas o jogo de abertura, que terá seu ingresso mais barato pelo preço de R$ 80. As outras entradas irão variar em valores entre R$ 60 e R$ 1.980,00. No total, aproximadamente três milhões de ingressos serão disponibilizados ao público.

A primeira fase de venda de ingresso vai até o dia 10 de outubro. Neste período, a data de solicitação de ingressos não terá importância. Caso o número de solicitações recebidas por jogos supere a quantidade de ingressos disponíveis, será feito um sorteio.

Haverá prioridade nesta primeira fase para idosos, estudantes e beneficiários do Bolsa Família, que terão disponibilizados 300 mil ingressos disponibilizados na categoria 4, a mais barata entre as entradas vendidas. No total, serão disponibilizados pelo menos 400 mil ingressos da categoria 4.

Veja mapa com a divisão dos setores da venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil:

adblock ativo