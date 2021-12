Ingressos apreendidos com cambistas serão vendidos pela Fifa

A Fifa comunicou nesta sexta-feira, 4, que os ingressos apreendidos pela polícia com quadrilha de cambistas serão vendidos novamente na plataforma da Copa do Mundo. De acordo com Delis Fischer, representante da entidade, também serão bloqueados e comercializados os bilhetes em nome dos envolvidos no esquema criminoso.

A operação policial apreendeu mais de cem ingressos com 11 presos acusados de participação na quadrilha de cambistas. Eles faturavam até R$ 1 milhão por jogo.

A entidade também informou que tem como rastrear os responsáveis pelos desvios das entradas. A Fifa não se pronunciou sobre a possível participação de Humberto Grondona, filho do vice-presidente da instituição, Julio Grondona, no esquema. Um ingresso de Humberto foi apreendido com cambistas. Em entrevista à TV argentina TyC, Humberto confirmou que revendeu a entrada para um amigo, o que não é permitido pelas regras da Fifa.

Fischer disse que não se pronunciaria sobre casos individuais, mas que os envolvidos no esquema seriam punidos.

adblock ativo