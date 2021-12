Inglês chama Neymar de "pônei de circo" e provoca seleção

O meia inglês Joey Barton, que atua no Olympique de Marselha, usou as redes sociais para alfinetar a Seleção Brasileira. "A Alemanha elimina o Brasil hoje. Thiago Silva e o Pônei de circo estão fora. Essas 'grandes perdas' mostram como é pobre essa nova geração do futebol brasileiro", disse o jogador, que é crítico costumaz de Neymar.

O inglês ainda falou que o Brasil só jogou bem diante dos Camarões nesta Copa do Mundo. "Os africanos estavam fragmentados e assustados. Depois, lutaram contra cada time que enfrentaram... O Brasil tem sérios problemas de criação ofensiva. E seu melhor defensor está fora. O menino que faz os truques está fora. Eles estão em sérios problemas", afirmou.

Esta não é a primeira vez que o inglês crítica Neymar. Desde o ano passado, que ele usa as redes sociais para provocar o brasileiro.

