Inglaterra revela uniformes inspirados em 1966 e 1970

A seleção inglesa apresentou nesta segunda-feira os uniformes que serão utilizados neste ano durante a Copa do Mundo no Brasil sem grandes inovações. Fabricante do material esportivo, a Nike explicou que a camisa branca, a principal, homenageia a equipe que disputou o Mundial de 1970, enquanto a vermelha, a número dois, lembra o time campeão em 1966.

A camisa principal branca possui detalhes que se referem a elementos culturais e da história do futebol da Inglaterra, segundo a fabricante. O escudo com os três leões possui textura metálica, com a intenção de fazê-lo brilhar quando a luz refletir. Os calções e meiões também são brancos.

"Duas referências realmente se destacaram durante o processo de design do uniforme principal. Esse deslumbrante kit todo branco que a Inglaterra usava no México, em 1970, e a ideia das armaduras dos cavaleiros ingleses", disse Martin Lotti, gerente global de design da Nike.

O segundo uniforme da Inglaterra segue o mesmo padrão do principal, com a camisa e os meiões vermelhos, enquanto o calção é branco. Foi exatamente com essa peça que a equipe conquistou o seu único título mundial, em 1966.

A Inglaterra fará a estreia do seu novo uniforme no dia 30 de maio, em amistoso contra o Peru no Estádio de Wembley. Depois, a equipe também vai encarar o Equador e Honduras em amistosos de preparação para o Mundial.

No Grupo D da Copa do Mundo, a Inglaterra vai estrear contra a Itália, em Manaus, em 14 de junho. Os outros jogos serão contra Uruguai, no dia 19, em São Paulo, e Costa Rica, no dia 24, em Belo Horizonte.

