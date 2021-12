Inglaterra e Itália fazem o 1º duelo de campeões mundiais

O primeiro duelo entre dois campeões mundiais na Copa do Mundo de 2014 já tem data para acontecer. Neste sábado, 14, às 19h(de Brasília), Inglaterra e Itália se enfrentam na Arena Amazônia, em Manaus (AM), pela primeira rodada do Grupo D, a chamada "chave da morte", que conta ainda com outro gigante, o Uruguai, e o azarão Costa Rica.

Apesar de ser apenas uma estreia, os dois times entrarão em campo pressionados pela responsabilidade de um triunfo. Isso porque o perdedor pode acabar ficando em situação muito delicada, enquanto que o ganhador vai deixar a classificação muito bem encaminhada. Os dois treinadores têm consciência do tamanho do problema que terão pela frente. Roy Hodgson, técnico da Inglaterra, tem procurado tirar um pouco do peso das costas de seus jogadores, lembrando que ninguém será eliminado neste sábado.

"Temos que encarar esta partida com a seriedade que ela merece, pois estamos falando de um clássico, de um jogo muito complicado, entre dois gigantes do futebol mundial. Pela história, Itália e Inglaterra sempre chegam credenciados e vão duelar agora. Porém, não devemos aumentar a pressão, que já é grande. O perdedor pode acabar se classificando se ganhar os dois próximos jogos. Portanto, o importante é pensar apenas em somar pontos", disse Roy Hodgson Cesare Prandelli, técnico da Itália, pensa parecido, mas lembra a seus jogadores que o prêmio pela vitória é alto. "Sabemos que não devemos nos sentir pressionados, pois a Copa do Mundo não vai acabar ou ser conquistada neste sábado. Porém, o prêmio no caso de vitória é muito grande, pois vamos deixar a classificação para as oitavas de final muito bem encaminhada. A Inglaterra é um rival direto e vencendo, vamos somar três pontos que com certeza farão a diferença lá na frente", analisou Prandelli.

Entre os jogadores, o clima de provocação existe. O experiente meia italiano Andre Pirlo lembrou da Eurocopa de 2012, quando a Azzurra eliminou os ingleses. "Nós eliminamos a Inglaterra em uma competição importante e podemos voltar a ganhar deles. Temos grandes jogadores e potencial para nos classificarmos neste grupo. A eliminação precoce não passa pela nossa cabeça", disse Pirlo.

Já o experiente atacante Wayne Rooney dá outro alerta aos italianos. "Eu se fosse a Itália tomaria muito cuidado com a Inglaterra, pois nós vamos para esta partida com bastante vontade de ganhar os três pontos. Conhecemos muito bem o nosso potencial e podemos ganhar com autoridade se desempenharmos o que vem sendo pensado".

Em termos de escalação os dois times abusaram do mistério. Na Itália, porém, o meia Marco Verratti deverá ser mesmo o escolhido para ocupar o posto de Riccardo Montolivo, cortado depois de fraturar a tíbia da perna esquerda. Assim, o esquema será o 4-5-1, com apenas o polêmico Mario Balotelli atuando no ataque. A princiapl estratégia passa mesmo pela qualidade de Pirlo, que pode decidir inclusive nas jogadas de bola parada. Pelo lado da Inglaterra, Roy Hodgson vai manter a base que vinha atuando nos amistosos antes da Copa.

O artilheiro Danny Welbeck foi o escolhido para compor a linha de frente com Rooney, com o time atuando no 4-4-2.

