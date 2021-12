Infraero testa ações de segurança para seleções em Salvador

A exatamente um mês do início da Copa das Confederações, as cidades brasileiras que sediarão o torneio internacional realiza os últimos ajustes para que nada fuja dos padrões dos grandes eventos esportivos mundiais.

Nesta terça-feira, 14, em dois turnos, a infraero testou o esquema de segurança no aeroporto de Salvador e simulou como deverão ser as ações de embarque e de desembarque das badaladas seleções brasileira e italiana, que se enfrentarão na capital baiana, no terceiro jogo da primeira fase .

Além de visar garantir a segurança e a comodidade das seleções que disputarão a Copa das Confederações, a Infraero espera também que o fluxo normal de passageiros não seja afetado. Para cumprir bem esta tarefa, o órgão montou esquemas especiais de chegada e de saída para as delegações.

Salvador terá três partidas da Copa das Confederações. Uruguai e Nigéria, pela segunda rodada, vão se enfrentar no dia 20 de junho. O próximo jogo é Brasil x Itália, no sábado, 22 de junho, às 16h. A capital baiana também sediará a disputa do terceiro lugar do torneio, no encerramento no torneio, no dia 30 de junho, às 13h.

Como medidas para a Copa do Mundo, que acontecerá em junho de 2014, está na agenda da Infraero concluir a ampliação do pátio de aeronaves, em setembro, a construção de uma nova torre de controle, em dezembro, e a reforma e a adequação do terminal de passageiros, em janeiro do próximo ano.

O teste envolveu representantes da Polícia Federal, da Força Estadual de Segurança, das Forças Armadas, da Receita Federal, da Anvisa, da Vigiagro, da Anac, da Base Aérea, da Polícia Rodoviária, da Secopa, da Transalvador, da Ecopa, da COL/Fifa, da Guarda Municipal, da Corpo de Bombeiros, da Polícia Técnica, da Polícia Civil e da Polícia Militar.

Táxis e ônibus - De acordo com a Transalvador, além de toda a estrutura para receber os jogadores, os torcedores que a capital baiana receberá também terão apoio especial.

Planeja-se um revezamento de equipes em 24 horas, em todo o período, para fiscalizar e ordenar a parada, o embarque e o desembarque de passageiros nos pontos de táxi e terminal de ônibus do aeroporto.

adblock ativo