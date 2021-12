Inaugurado centro de comando para segurança da Copa

O governador Jaques Wagner, o ministro do Turismo, Gastão Vieira, e o secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Teles Barbosa, inauguraram na tarde desta quinta-feira, 13, o Centro Integrado de Comando e Controle Regional (CICC), montado para a Copa das Confederações.

Instalado no Parque Tecnológico da Bahia, na Avenida Paralela, em Salvador, unidade baiana reúne profissionais das polícias Federal, Militar, Civil, Técnica e Rodoviária Federal, Transalvador, Defesa Civil e Samu

A inauguração foi realizada simultaneamente em todas as cidades sede da Copa, com a participação, em Brasília, da presidente Dilma Rousseff. Durante a solenidade foram entregues dois caminhões para os CICC móveis e as plataformas de observação elevada.

Foram entregues ainda um helicóptero, o kit antibombas composto por robô, roupa de proteção e detector de gases tóxicos, entre outros equipamentos. O investimento total de R$ 95 milhões inclui ainda duas delegacias móveis.

