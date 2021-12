Inauguração da Fonte Nova será com Ba-Vi no dia 7 de abril

Está decidido. A Arena Fonte Nova terá sua abertura oficial no dia 7 de abril, com um Ba-Vi, válido pelo campeonato baiano. Além do clássico entre Bahia e Vitória, a abertura será precedida por um evento festivo.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 28, antes da coletiva com participação do secretário de Comunicação do Governo do estado, Robinson Almeida, e os presidentes da Fonte Nova Participações (FNP), Frank Alcântara, e da Federação Bahiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues. Já a entrega oficial da Arena para o governo da Bahia foi transferida para o dia 8 de março.

Segundo a nota divulgada pela assessoria da Arena Fonte Nova, a decisão pelas novas datas ocorreu em um acordo entre o governo do estado e a concessionária da Arena Fonte Nova "por zelo e prudência".

"O prazo adicional permitirá a maturação mais adequada do gramado, a realização de testes e eventuais ajustes, assegurando a qualidade esperada. Esta nova data foi possível graças à colaboração da Federação Baiana de Futebol (FBF), que concordou em alterar o calendário de jogos do Campeonato Baiano", informa a nota.

adblock ativo