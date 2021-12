Imprensa portuguesa está pessimista com classificação

A seleção do atual melhor jogador do mundo está numa situação delicada. Além de ter que vencer Gana no jogo de logo mais às 13 horas, a seleção depende ainda de uma grande diferença de gols dos Estados Unidos, que enfrenta a Alemanha no mesmo horário.

Os tablóides portugueses não estão confiantes no desempenho de Cristiano Ronaldo e estão sendo bem categóricos nas suas manchetes, afirmando que "só um milagre" pode classificar a seleção. Alguns já pedem que não se despeçam em última colocação, após o vexame da seleção espanhola.

