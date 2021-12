Imprensa internacional dá destaque à punição de Suárez

A mídia internacional, principalmente a inglesa e a uruguaia, deram destaque nesta quinta-feira, 26, à punição dada pela Fifa ao atacante da seleção do Uruguai Luis Suárez, que joga pelo Liverpool, da Inglaterra. No jogo em que sua seleção derrotou a da Itália, eliminando-a da Copa, Suárez deu uma mordida no zagueiro Chiellini, mas o juiz não viu o lance.

A página inicial da versão on-line do "El País", de Montevidéu, o maior diário uruguaio, trazia a manchete "O governo facilita a apelação; Suárez pediu a Balbi que vá a Barcelona", que informava que o jogador pediu a seu advogado que fosse a Barcelona para organizar as apelações, que serão feitas pelo próprio Suárez e pela Associação Uruguaia de Futebol.

O jornal tinha ainda duas fotos do atacante. Uma na varanda do local onde estava a seleção, com a informação de que o time já havia partido para o Rio de Janeiro sem o atacante. Na outra, aparece Suárez com o rosto coberto acima do título "Nove partidas e quatro meses sem ir a um estádio de futebol". Dentro, o texto é direto: "Um balde de água fria. Após várias horas de reunião, a Fifa deu seu veredicto final sobre o ocorrido entre Luis Suárez e Giorgio Chiellini, que o acusou de tê-lo mordido no jogo de terça-feira".

O diário "El Observador", também de Montevidéu, traz uma foto de Suárez em campo no jogo contra a Itália com o título: "Suárez avalia voltar ao Uruguai hoje". O jornal informa que o advogado do jogador disse que a decisão da Fifa é "absolutamente incompreensível" e que a ministra do Turismo e do Esporte afirmou que a sanção é "duríssima, excessiva, desmedida".

Na Inglaterra, o "Telegraph" traz uma foto do uruguaio na varanda do hotel onde a equipe ficou em Natal (RN) com a informação: "Luis Suárez banido por quatro meses do futebol". O jornal informa ainda que "a lenda" Ghiggia ñAlcides Ghiggia, que fez o segundo gol uruguaio contra o Brasil em 1950] criticou a atitude de seu compatriota.

O também britânico "The Guardian" dá mais destaque às classificações de Alemanha e EUA, mas traz uma foto do atacante e faz uma brincadeira com a sua situação: "Suárez mordido por uma suspensão de quatro meses". O jornal analisa também o que o Liverpool irá perder com essa suspensão.

O "Mirror" mostra uma foto de Suárez fazendo sinal de "positivo" com o dedão antes de saber da decisão da Fifa e diz que o "Liverpool paga o preço da indulgência uruguaia com os excessos de Suárez". Em um trecho, a reportagem diz que "à parte qualquer outra coisa, o clube pagará meio milhão de libras a Suárez para ele não jogar".

O diário esportivo espanhol "Marca" traz uma grande foto de Suárez com a frase: "Nove partidas e quatro meses". O jornal fala também da multa de 82 mil euros imposta pela Fifa.

Na Argentina, o "Olé", especializado em esportes, traz uma foto de Chiellini com a frase "o que ri por último...". Na imagem, o jogador italiano aparece fingindo levar uma mordida da camareira que trabalha no hotel onde a seleção italiana está hospedada.

