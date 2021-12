Imprensa espanhola expõe insatisfação com resultado do jogo

A imprensa espanhola não economizou os adjetivos neste sábado, 14, para lamentar a goleada de 5 a 1 sofrida pela Espanha ontem diante da Holanda em sua estreia na Copa do Mundo.

"Acidente total" ("As"), "Consertem isto" ("Marca"), "Sexta-feira 13" ("Mundo Deportivo") e "Ridículo" ("Sport") são as manchetes das capas dos jornais esportivos neste sábado, que já haviam antecipado ontem à noite a impressão negativa em seus sites.

"A geração gloriosa dá sinais de esgotamento. Van Persie e Robben destruíram a defesa espanhola", resumiu o "As".

Em sua crônica, intitulada "Espanha abdica no Brasil", o jornal destacou as "desastrosas atuações de Casillas, Piqué e Sergio Ramos" e disse que "a derrota poderia ser um acidente, mas somos inteiramente responsáveis pela goleada da Holanda".

O "Marca" também se estendeu sobre o péssimo papel dos atuais campeões mundiais: "Humilhante. Holanda arrasa o campeão em 45 minutos, esbanjando forma física e um excelente futebol. A defesa naufragou. Robben e Van Persie afundam os zagueiros da 'Roja' e se irritam com Iker (Casillas) em sua pior noite. A Espanha sofre mais gols em uma partida do que na Copa de 2010 e na Euro-2012 juntas".

"Uma catástrofe para a história", é o título de sua crônica, na qual opinou que o caminho da Espanha no Mundial "adquire uma dificuldade extrema" e que "a equipe abriu o marcador antes de ruir".

O "Mundo Deportivo" falou de "vingança laranja", ao lembrar a derrota da Holanda para a Espanha na final do último Mundial.

"A Holanda acertou as contas que estavam pendentes desde a África do Sul e ridicularizou o atual campeão com uma mãozinha. Casillas e a defesa sucumbiram diante da velocidade de Robben e da força de Van Persie", acrescentou.

"Duro golpe no campeão", "derrota humilhante" e "um desastre na defesa" são as principais manchetes do jornal "Sport", que considerou que a Espanha "foi ridicularizada no segundo tempo".

Os grandes jornais se juntaram às críticas. Para o "El País", a Espanha sofreu um "vexame mundial".

"O colapso foi total, um inferno. A Espanha sofreu uma derrota histórica para os holandeses e, em um segundo tempo caótico, acabou na lama. E poderia ser muito pior. A surra, com essa diferença de gols, deixa a Espanha em um caminho muito mais espinhoso. Sua classificação agora está em perigo".

Já o jornal "Abc" destacou que a seleção campeã do mundo esteve "sem estrela e sem defesa" e demonstrou "ausência de ritmo e de ideias", enquanto Louis Van Gaal, o técnico holandês, se mostrou "um gênio da tática". O "Abc" também lembrou, no entanto, que há quatro anos a Espanha começou sua participação no Mundial com uma derrota.

O "La Razón" abre com a manchete "Espanha, fora da casinha (em espanhol, casillas)", fazendo um trocadilho com o nome do goleiro que ilustra a capa ajoelhado.

"Desconstruídos" é o título da crônica. "O campeão jogou até os 43 minutos com seu estilo inconfundível e dominador. Depois, com o 1 a 1, desapareceu, engolido por Robben, Van Persie e Sneijder, ávidos por vingança", disse.

"Humilhação", afirmou "El Mundo" em sua capa. "A hierarquia está sangrando", resumiu em sua crônica. "O campeão, com oito titulares da última final, sucumbe. Os erros atingem o jogador mais preparado da atualidade, Sergio Ramos", apontou. O jornal sugeriu uma reflexão sobre "os nomes, o desgaste do sucesso, as decisões do técnico e a preparação feita antes de viajar" para a Bahia.

Para o "La Vanguardia", "a Espanha acabou destroçada, destruída, em seu estreia na Copa de 2014. Nunca o atual campeão mundial tinha caído com tanta contundência. Falhou a equipe, falharam os jogadores, falhou tudo".

Já o "El Periódico" se juntou às críticas à defesa da seleção espanhola e falou de "um Casillas deprimente". Ontem, diz, "perdemos mais que um jogo. Perdemos o encantamento, o futebol, o estilo, a alma".

