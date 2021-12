Imagem da possível bola da final da Copa vaza na web

Uma imagem do que pode ser a bola oficial utilizada na final da Copa do Mundo 2014 , que será realizada no Brasil, começou a circular na internet.

Diferente da que será utilizada durante todo o torneio, a bola da última partida, que vai ser disputada no Maracanã, traz detalhes em dourado, da mesma forma que na final de 2010, na África do Sul.

A "Brazuca" vai substituir a "Jabulani", utilizada na última competição, que foi muito criticada pelos atletas por ser considerada mais leves e atrapalhar principalmente os goleiros.

Recentemente o site uruguaio Todo sobre camisetas, famoso por postar imagens de bolas e uniformes antes da divulgação oficial, publicou o que poderia ser a bola da Copa no Brasil.

A fabricante da redonda para o torneio, a empresa alemã Adidas, irá confeccionar o material diferente da que foi utilizada na Copa das Confederações: sem as cores verde e amarela, em referência às cores da bandeira tupiniquim.

adblock ativo