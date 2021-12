Ida de Neymar ao Barça ajudará Brasil na Copa, diz Pelé

O tricampeão mundial pela seleção brasileira Pelé disse em evento em São Paulo, nesta segunda-feira, 7, que a ida de Neymar para o Barcelona foi o que mais aconteceu de positivo nos últimos meses para a seleção brasileira. O ex-jogador afirmou que a transferência vai possibilitar ao ex-santista adquirir experiência e se preparar melhor para a Copa do Mundo.

"Neymar é um excelente jogador, mas já tínhamos visto em jogos no Brasil que ele tinha a dificuldade de jogar em pé, tinha a fama de cai-cai. Ele teve alguma dificuldade com a imprensa e essa ida foi uma das melhores coisas que aconteceram para a seleção brasileira", disse Pelé, que participou de lançamento de uma série de diamantes feitos com seu cabelo como matéria-prima. Cada pedra homenageia os seus gols.

Para Pelé, a base da seleção brasileira já está formada e a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari tem jogadores de qualidade para ganhar a Copa do Mundo. "Nenhum país do mundo tem tanto recurso como o Brasil, mas futebol é uma caixa de surpresas e precisamos ficar atentos a outras seleções fortes na Copa do Mundo", comentou.

Pelé também rebateu as declarações do ex-jogador holandês Johan Cruyff, que havia criticado Neymar e dito ser impossível o brasileiro atuar junto com Lionel Messi no Barcelona. "Em 1970 também falaram que o Pelé, Rivellino, Gerson e Tostão não podiam atuar juntos porque eram todos camisa 10. No fim, fomos campeões. Cruyff está equivocado", afirmou.

