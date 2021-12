Hummels sofre com lesão no joelho, mas deve jogar final

O defensor alemão Mats Hummels está sob tratamento por uma lesão no joelho, mas deve estar apto a jogar na final da Copa do Mundo no próximo domingo, 13, disse o gerente do time Oliver Bierhoff nesta quarta, 9.

Hummels pediu para sair no intervalo do jogo de semifinal contra o Brasil na terça, 8, por causa da lesão. Ele machucou seu joelho na vitória por 4 x 0 sobre Portugal no começo do torneio.

"Todo mundo está bem, exceto Mats Hummels, que está recebendo tratamento", disse Bierhoff a uma TV alemã, acrescentando que os jogadores terão o dia de folga nesta quarta-feira. "É uma medida de precaução. Presumimos que ele será capaz de jogar na final."

O porta-voz da seleção alemã, Jens Grittner, disse que Hummels, de 25 anos, sofria de tendinite no joelho. "Teremos que ver o que acontecer e levar um dia de cada vez", disse Grittner.

Hummels, que marcou o gol de vitória de 1 x 0 sobre a França nas quartas de final e também um gol contra Portugal, disse a repórteres em Belo Horizonte que ele sentiu dor no joelho durante os aquecimentos e que ficou pior durante o intervalo. Ele acrescentou: "Espero que possamos cuidar disso até domingo. Seria muito estúpido ficar fora da final."

adblock ativo