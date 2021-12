Hulk volta a treinar com os titulares antes de viagem

O atacante Hulk voltou a atuar entre os titulares neste sábado, no último treino realizado antes de embarcar para Brasília para a partida contra Camarões, marcada para esta segunda-feira no estádio Mané Garrincha, pela terceira rodada do grupo A da Copa do Mundo.

O jogador do Zenit São Petersburgo desfalcou a equipe no empate sem gols com o México, na última terça-feira em Brasília, por ter sentido dores na coxa esquerda. O atacante, porém, voltou aos treinos normalmente na quinta-feira e terá condições de ser titular contra os camaroneses.

No último jogo, Ramires começou jogando no lugar de Hulk e foi substituído por Bernard no intervalo. Willian, que se destacou em praticamente todos os treinos desde o início da preparação, também briga pela vaga.

No coletivo, disputado sob céu nublado, os titulares, que treinaram de colete vermelho, foram exatamente os mesmos da vitória por 3 a 1 sobre a Croácia na estreia.

Ciente de que está sendo questionado, Hulk deixou um certo suspense no ar ao esperar até o último momento para vestir o colete, que deixou pendurado no seu ombro.

Os jogadores viajam para Brasília na noite deste sábado e fazem um treino no estádio Mané Garrincha no domingo. A atividade será fechada à imprensa, por isso especula-se que o técnico Luiz Felipe Scolari aproveitará para treinar jogadas ensaiadas, o que pouco se viu desde o início da preparação.

O pontapé inicial da partida está marcado para 17h00 de segunda-feira. O Brasil só precisa de um empate para garantir a vaga nas oitavas de final. Mesmo se sair derrotado, só ficará fora da competição em caso de empate entre México e Croácia.

adblock ativo