Hulk fica fora de treino e vira dúvida contra o México

Um desconforto na parte posterior da coxa esquerda deixou o meia-atacante Hulk fora do último treino da Seleção Brasileira antes da partida contra o México nesta segunda-feira, 16, e transformou o jogador em dúvida para o segundo confronto da equipe na Copa do Mundo.

Hulk passou por exames em Fortaleza, que não detectaram nenhuma lesão, mas ele permaneceu no hotel da seleção fazendo fisioterapia enquanto seus companheiros treinavam no estádio Castelão, e sua escalação será decidida somente após reavaliação na terça, horas antes do jogo.

"O Hulk não veio (para o treino) porque não ia fazer nada hoje aqui. Não ia dar pique, não ia participar do treinamento juntamente com os outros", explicou o técnico da seleção, Luiz Felipe Scolari, em entrevista coletiva antes do treinamento majoritariamente a portas fechadas no Castelão, palco do confronto de terça. "Não precisa vir. Fica fazendo tratamento que é melhor. Depois, amanhã (terça-feira), a gente reavalia... Nós vamos esperar o contexto total dessa situação para avaliar", acrescentou, sem querer adiantar se Hulk desfalcaria ou não a equipe.

Hulk tem sofrido com incômodos na parte posterior da coxa esquerda desde a preparação do Brasil para o Mundial. Ele deixou o treino na Granja Comary, em Teresópolis, no domingo após 12 minutos e já havia sido substituído na estreia contra a Croácia por causa desse problema.

No treino de domingo, Felipão colocou Ramires no lugar de Hulk, mas na partida em que o Brasil venceu a Croácia por 3 x 1, o meia-atacante do Zenit foi substituído por uma opção mais ofensiva: Bernard. Outras possibilidades são as entradas de Hernanes ou Willian. Capitão da seleção, o zagueiro Thiago Silva lamentou a situação do companheiro de equipe.

"Se vier a acontecer de ele ficar fora, eu acho que consequentemente é uma grande perda para a gente", disse o jogador. "Perder um jogador por lesão, a gente fica triste, porque para todo jogador uma lesão em Copa do Mundo, o jogador fica muito abatido, mas a gente está aqui para dar todo o apoio para ele", completou o capitão, indicando que é pequena a chance de Hulk enfrentar os mexicanos.

<GALERIA ID=19294/>

adblock ativo