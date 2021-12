Hulk e Oscar lamentam erros do Brasil diante da Sérvia

Logo após a vitória da Seleção Brasileira por 1 a 0 sobre a Sérvia nesta sexta-feira, 6, no Morumbi (São Paulo), Oscar e Hulk citaram o acúmulo de erros da equipe.

"Tivemos dificuldades, mas, apesar de bastante erros, conseguimos a vitória", disse o atacante Hulk. "Esperamos acertar até o dia 12", completou, se referindo à estreia na Copa do Mundo, na próxima quinta, contra a Croácia, no Itaquerão. "Não só eu, mas outros jogadores erraram passes que não costumam errar", lamentou o meia Oscar também na saída do gramado.

Os dois jogadores elogiaram o sistema defensivo adversário. "Foi uma vitória difícil. A Sérvia é um time muito bom. Defende muito bem. Acho que vamos encontrar dificuldade também contra a Croácia", avaliou Oscar.

"A Sérvia é um adversário muito forte fisicamente. Defensivamente também. Defendeu muito bem", destacou Hulk, que teve um gol invalidado no fim da partida. "O árbitro anulou o gol, me disseram que estava legal. Mas na Copa vai sair ñmeu gol]", disse.

Oscar, que acompanhou o nascimento da primeira filha nesta quinta-feira em Campinas, relatou um contratempo pessoal antes do amistoso. "Praticamente não dormi", contou. "Estou muito feliz pelo nascimento da minha filha e pelo jogo".

