Hulk comete gafe e mostra o goleiro Diego Cavalieri peladão

Empolgado com a conquista do título da Copa das Confederações, na noite deste domingo, 30, no Rio de Janeiro, o jogador Hulk acabou postando uma foto, já no vestiário, ao lado com o jogador Réver segurando a taça da competição. O problema é que a taça, estrela da conquista, acabou ficando como coadjuvante na imagem.

Isso porque, no fundo da foto de Hulk e Réver, estava o goleiro Diego Cavalieri completamente nu e sentado. Em 36 minutos que a imagem ficou no ar, no perfil oficial do Instagram do Hulk, a gafe causou o maior reboliço nas redes socais. Mais de dois mil comentários e 20 mil curtidas foram realizados. A foto, no entanto, logo em seguida foi retirada no ar.

O jogo, que aconteceu no Maracanã, resultou na conquista da Seleção Brasileira, que venceu a Espanha por 3 a 0.



