Hugh Jackman tem passagem quase despercebida pelo Brasil

Quem não lembra do rosto do ator Hugh Jackman, intérprete do mutante Wolverine da franquia "X-Men"? Apesar de ser uma das fisionomias mais conhecidas de Hollywood, o astro esteve em Cuiabá para acompanhar o jogo da Austrália e Chile e quase passou despercebido. Isso porque o artista, que mudou recentemente o visual - cortando o cabelo e mantendo um cavanhaque longo - para o filme "Pan", foi discreto durante sua estada na capital de Mato Grosso.

Apesar da discrição, a presença de Hugh Jackman foi notada por turistas chilenos que estavam no hotel Gran Odara, o mesmo escolhido pelo ator. Eles fizeram festa e "denunciaram" para os funcionários do hotel quem estava no local. Até então, eles achavam que era apenas um torcedo australiano.

Hugh Jackman, que estava acompanhado da família, não circulou muito pelo hotel e optou por serviço no quarto. Uma das poucas saídas dele foi para almoçar no restaurante Cacalo, rodízio de peixes, onde ele foi acompanhado por Ricardo Torres de Mello, do grupo Renosa, que representa a Coca-Cola na região.

Depois de deixar o local em uma van com o artista, Ricardo Torres voltou para buscar um bico esquecido pela família do astro de Hollywood. Nesse momento, Ricardo Torres perguntou aos funcionários do restaurante se eles sabiam que estava almoçando com ele. Após a negativa, ele revelou o nome e ainda brincou : "É o homem mais famoso da Austrália".

Hugh Jackman foi embora no sábado, mas não sabe-se ele vai acompanhar os outros jogos da Austrália na Copa do Mundo.

