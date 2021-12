Honduras convoca para a Copa e chama dois irmãos

A seleção de Honduras terá dois dos irmãos Palacios na Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Nesta segunda-feira, o técnico colombiano Luis Fernando Suárez foi o segundo, atrás apenas do treinador da Bósnia-Herzegovina, a convocar sua seleção para o próximo Mundial e chamou 23 atletas, a maior parte deles jogadores que atuam fora do país.

Na lista estão Jerry Palacios, atacante do Alajuelense, da Costa Rica, e Wilson Palacios, meio-campista do Stoke City, da Inglaterra. Os dois irmãos já haviam estado na Copa do Mundo da África do Sul, junto com Johnny, também irmão deles. O defensor do Olimpia, time hondurenho, desta vez não foi chamado.

Cinco dos convocados atuam no futebol britânico: Arnold Peralta (Glasgow Rangers), Emilio Izaguirre (Celtic), Juan Carlos García, Roger Espinoza (ambos no Wigan) e Maynor Figueroa (Hull). Já nos Estados Unidos militam outros quatro atletas Víctor Bernárdez (San José Earthquakes), Oscar García (Houston Dynamo), Marvin Chávez (Colorado Rapids) e Jerry Bengtson (New England Revolution).

Dos clubes hondurenhos, quem mais cedeu atletas para a convocação é o Olimpia, com quatro convocados. O Real España e o Montagua têm dois. A esperança da equipe é o garoto Andy Najar, de 21 anos, titular do Anderlecht, da Bélgica.

Honduras está no Grupo E da Copa do Mundo e vai estrear no dia 15 de junho, contra a França, em Porto Alegre. Depois de cinco dias, joga contra o Equador, na Arena da Baixada, numa das partidas de menor apelo da competição. A equipe fecha a primeira fase diante da Suíça, em 25 de junho, na Arena da Amazônia.

