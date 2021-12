Homenagens a Mandela marcam sorteio da Copa

Costa do Sauipe - O ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela, que morreu na quinta-feira, 5, foi homenageado na abertura do sorteio dos grupos da Copa do Mundo de 2014, nesta sexta, 6, com um minuto de silêncio e um vídeo lembrando a ligação do líder antiapartheid com o futebol.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, e a presidente Dilma Rousseff pediram que fosse respeitado o minuto de silêncio em homenagem a Mandela no evento realizado na Costa do Sauípe (BA). "O Brasil e o povo brasileiro se inclinam diante de sua memória", disse Dilma, emocionada.

O vídeo de homenagem mostrou um encontro de Mandela com Pelé e outros momentos dele ao lado de personalidades do esporte, além de exibir a alegria do ex-presidente quando a Fifa escolheu a África do Sul como país-sede da Copa do Mundo de 2010.

A última grande aparição de Mandela no cenário mundial foi na Copa de 2010, a primeira a ser realizada em um país africano, quando ele compareceu à final em Soweto e foi ovacionado pelas 90 mil pessoas presentes.

O homem que fez da reconciliação entre negros e brancos o tema de seu mandato como presidente também conquistou o apoio de muitos brancos quando vestiu a camisa da seleção sul-africana de rúgbi - até então um símbolo da supremacia branca - na final da Copa do Mundo de rúgbi no estádio Ellis Park, em Johanesburgo, em 1995.

Após a morte de Mandela, de 95 anos, na quinta, a Fifa determinou que as bandeiras fossem colocadas a meio mastro e que um minuto de silêncio seja observado na próxima rodada de partidas internacionais.

Confira vídeo de homenagem da Fifa a Mandela

