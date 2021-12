Holanda vence Chile e garante 1ª posição do Grupo B

A Holanda garantiu o aproveitamento de 100% e o primeiro lugar do Grupo B da Copa do Mundo, nesta segunda-feira, 23, ao derrotar o Chile por 2 a 0, no estádio Itaquerão, em São Paulo. Em uma partida na qual as duas seleções não corresponderam às expectativas, o time holandês foi mais eficiente no ataque e cravou a terceira vitória, com gols de Leroy Fer e Depay nos 15 minutos finais.

O time europeu chegou aos nove pontos e assegurou a primeira colocação da chave. Com seis, o Chile ficou na segunda posição. A chave ainda teve a Espanha com três pontos, após bater a Austrália por 3 a 0, em Curitiba. Os australianos se despediram da Copa sem pontuar.

Holanda e Chile entraram em campo nesta segunda já classificados, mas buscando a primeira colocação da chave para escapar de um confronto com o melhor time do Grupo A. O duelo pelo primeiro lugar e as grandes exibições das duas seleções nas rodadas anteriores contribuíram para aumentar a expectativa pelo confronto.

Mas não foi o que aconteceu em São Paulo. A equipe holandesa adotou a retranca no início e neutralizou o jogo vertical dos chilenos, uma das surpresas desta Copa por ajudar a eliminar a campeã Espanha. Com torcida maciça no Itaquerão, o time sul-americano jogou sem Vidal, poupado, e com Valdivia somente no segundo tempo.

A Holanda teve Lens no lugar do suspenso Van Persie, além de Kuyt e Wijnaldum, novidades em relação ao jogo anterior.

O JOGO

Com a vantagem de jogar por um empate para ser primeira do grupo, a Holanda começou a partida recuada, com sua linha de cinco defensores reforçada pelo meia-atacante Kuyt. A postura cautelosa bloqueou o jogo do Chile e deixou o confronto truncado até os 30 minutos, quando os holandeses resolveram sair para o ataque. Mas até lá o time chileno sofria para penetrar na sólida defesa rival, fiel à imposição tática de Van Gaal.

No meio de campo, até Sneijder marcava forte a saída chilena, que passou a maior parte do primeiro tempo trocando passes no meio. Assim, o Chile chegou a ter quase 70% de posse de bola. E a partida passou os primeiros 20 minutos sem chutes a gol.

A primeira boa chance só surgiu aos 22 minutos, quando Gutiérrez bateu por cima do gol holandês, após escanteio. As oportunidades escasseavam do lado chileno, em razão da retranca e também da ausência de Vidal, maior fonte criativa da equipe. A Holanda tentou ameaçar aos 25, em cobrança de falta perigosa de Sneijder.

A defesa chilena, no entanto, só passou a ser ameaçada quando Robben deu início as suas disparadas pelo meio, aos 33 e aos 39 minutos. Na sequência, De Vrij raspou de cabeça na segunda trave e mandou perto, após cobrança de falta na área. A outra opção holandesa era Lens, que se movimentava mal e parava na marcação. Acabava arriscando de fora da área.

A maior iniciativa holandesa abriu o jogo e permitiu ao Chile chegar ao ataque com maior perigo. Aos 36, Sánchez caiu na área em disputa com Kuyt e pediu pênalti - o árbitro mandou seguir. Antes do intervalo, Díaz desviou de cabeça na pequena área e quase abriu o placar, aos 43 minutos. A seleção holandesa começou o segundo tempo com a postura mais ofensiva do fim do primeiro.

Mas era o Chile quem ameaçava mais no ataque, aproveitando a abertura cedida pelo rival. Com Beausejour em campo, no lugar de Gutiérrez, o time sul-americano jogava com três homens no setor ofensivo. E quase abriu o placar aos 10 minutos, em finalização de Sánchez para fora. Mais presente no ataque, o Chile chegava com maior frequência, mas ameaçava menos.

Em uma das melhores jogadas da equipe, Sánchez foi até a linha de fundo pela esquerda, mandou entre as pernas de Lens e bateu forte quase na pequena área. Cillessen fez grande defesa, aos 19 minutos. A Holanda atacava menos, mas era mais aguda. Aos 20 minutos, Robben bateu firme de canhota e Bravo defendeu. Depay parou no goleiro chileno aos 30.

Mas, aos 31, Fer subiu livre de marcação dentro da área e cabeceou para as redes. Ele tinha acabado de entrar em campo. A festa holandesa se completou aos 46, quando Robben fez mais uma disparada pela esquerda e cruzou rasteiro para Depay só escorar para o gol.

