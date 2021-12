Holanda usa lona para tapar treino secreto em Fortaleza

Espiando pelas frestas dos muros, cerca de 200 torcedores se juntaram em volta de um estádio de Fortaleza para acompanhar um treino secreto da Holanda nesta sexta-feira, 27.

Aos gritos de "Robben, Robben", eles tentavam assistir ao treinamento no qual os holandeses devem definir o time titular para o jogo com o México, neste domingo, 29. Bastou o treino começar, porém, para uma lona ser erguida no lugar que permitia alguma visualização do gramado, ainda que pequena.

A medida, claro, desagradou aos torcedores, que começaram a gritar "Não faz isso não, por favor" e "México, México". Enquanto um deles dizia considerar aquilo "falta de educação", outro lembrava as isenções fiscais concedidas à Fifa para criticar o mistério. O clima em nada lembrava o do último treino secreto da Holanda, no Pacaembu, no sábado, 21.

Se em São Paulo a equipe despertou pouca atenção, em Fortaleza foi necessária uma barreira policial para que o já atrasado ônibus holandês entrasse no estádio. Em São Paulo, o técnico Louis van Gaal reclamou porque alguns trechos do treinamento foram filmados à distância pela mídia holandesa.

Em Fortaleza, a Holanda utilizou o estádio Presidente Vargas, que nesta Copa já foi palco de um treino da Seleção Brasileiro. O jogo com o México acontecerá no Castelão.

