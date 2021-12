Holanda provoca Austrália: "melhor começar a correr"

Que a Holanda está com moral depois da estreia na Copa do Mundo com goleada sobre a campeã do mundo Espanha, por 5 a 1, é incontestável, mas os holandeses tentam pressionar ainda mais os australianos para a partida desta quarta-feira, 18, às 13 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Para intimidar o adversário, os holandeses divulgaram uma montagem de um leão laranja (cor da Seleção Holandesa) perseguindo um canguru (símbolo da Austrália).

O felino ainda está com um tamanho muito maior do que o canguru. A imagem também traz a mensagem: "Socceroos, melhor começar a correr agora!". Os holandeses já tinham brincado com os australianos, publicando uma montagem de uma placa de trânsito em que aparece o leão presente no escudo da seleção da Holanda perseguindo um canguru assustado.

