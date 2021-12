Holanda pode ficar sem De Jong

Após fazer dois gols nos últimos seis minutos para virar sobre o México, a Holanda enfrenta problemas físicos para enfrentar a Costa Rica no sábado, 5, em Salvador. De Jong foi sacado com menos de dez minutos de jogo nesse domingo e pode não atuar mais nesta Copa do Mundo e Van Persie também está longe de sua plenitude física.

O artilheiro e capitão não atuou contra o Chile, na última segunda-feira, por estar suspenso e foi sacado nas oitavas de final após atuação discreta. O atacante teve dificuldades para jogar debaixo de temperatura próxima dos 30ºC em Fortaleza e Louis Van Gaal está convicto de que não pode contar com ele durante uma partida inteira.

"A saída do Van Persie foi apenas uma questão tática. Ele vem de lesão e tem dificuldade de jogar 90 minutos, ainda mais com as condições que tivemos no jogo contra o México", afirmou o treinador, que viu o substituto do camisa 9, Huntellar, dar assistência e converter o pênalti que garantiu a classificação para as quartas de final.

Já De Jong saiu por conta de dores musculares e o treinador considera improvável sua presença em campo no fim de semana. " Não sei se De Jong estará preparado para o próximo jogo, saiu lesionado e pode ser que o Mundial tenha acabado para ele. Seria uma perda significativa, é um dos principais jogadores da equipe. Mas nunca se sabe, ele sempre quer jogar", declarou.

Mas, independentemente da presença de De Jong ou da condição física de Van Persie, Van Gaal confia no time que protagoniza, até agora, a melhor campanha da Copa do Mundo. "- Vamos continuar no caminho que estamos. Temos um espirito de jogo excelente, e isso facilita muito, foi importante para vencer o México", finalizou o técnico. Volante treina separadamente Após a vitória dramática por 2 a 1 sobre o México no domingo, o elenco da Holanda treinou na manhã desta segunda-feira na Gávea.

A baixa ficou por conta do titular Nigel de Jong. Com um problema na virilha, o volante teve que treinar separado dos outros companheiros de elenco. Para tentar uma recuperação a tempo de enfrentar a Costa Rica no sábado, às 14 horas (de Brasília), na Arena Fonte Nova, o jogador fez um trabalho de reforço. No duelo contra o México, De Jong sentiu dores e precisou ser substituído logo aos 8 minutos do primeiro tempo. Enquanto isso, os outros jogadores da Laranja Mecânica correram em volta do gramado e treinara com bola, sem fazer tanto esforço físico.

No decorrer da semana, a Holanda segue treinando no Rio de Janeiro e só viaja a Salvador na quinta-feira. Após as atividades matinais na capital carioca, todos os jogadores da Holanda terão a tarde desta segunda-feira de folga. Robben não é punido após admitir que cavou pênalti A Fifa descartou punir o atacante holandês Arjen Robben depois de o jogador admitir ter cavado um pênalti no primeiro tempo da partida contra o México.

A declaração do atleta a uma TV do país gerou polêmica, pois parte da imprensa mexicana afirmou que Robben teria simulado a penalidade que decidiu o jogo no fim da segunda etapa. Ele lamentou o mal-entendido. "É uma pena. Dei uma entrevista, fui muito honesto, e talvez honestidade gere punições. Sempre prefiro ser honesto. Disse que houve uma falta no primeiro tempo em que fui ao chão, mas ele tirou as pernas e caí. Foi um gesto estúpido. Mas isso não teve influência no jogo e não teve nada a ver com o pênalti. O pênalti foi claro. Não há discussões sobre isso. É uma pena. Eu peço desculpas pela ação, mas é futebol e não tem nada a ver com o resultado do jogo", disse.

Robben ainda fez questão de enfatizar que continuará sendo honesto."Eu não mudo. Sou assim. Minha personalidade é assim. Eu peço desculpas por uma ação estúpida, mas não teve relação com o resultado. Houve dois pênaltis, e um deles foi marcado", declarou. A porta-voz da Fifa, Delia Fischer, explicou a decisão da entidade. "Instruímos todos os jogadores e federações a sempre manterem o fair play. Porém, neste caso, não se trata de uma infração grave", finalizou.

