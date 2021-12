Holanda pede área em SP para concentrar torcedores

A Federação Holandesa de Futebol pediu nesta quarta-feira ao prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, uma área próxima ao estádio do Itaquerão para usar como concentração dos torcedores. A ideia é ter uma praça a cerca de três quilômetros do local do jogo para reunir os torcedores e organizar uma festa.

A proposta foi discutida nesta quarta em reunião na prefeitura entre Haddad e uma comitiva da Holanda capitaneada pelo embaixador, Kees Rade, e pelo coordenador da federação de futebol, Gils de Jong. "Geralmente reunimos em uma praça os torcedores antes dos jogos, para eles beberem alguma coisa e caminharem juntos até o estádio. Fomos muito bem recebidos pelo prefeito e estamos otimistas com a recepção que teremos", disse De Jong.

A Holanda encerra a campanha na primeira fase no jogo contra o Chile, no Itaquerão. A comitiva está de passagem pelas cidades onde a seleção irá jogar para se reunir com autoridades e conhecer a logística do dia da partida.

Segundo o embaixador holandês, São Paulo deverá receber 5 mil torcedores do país. "Cerca de 600 ficarão em um acampamento da torcida no bairro de Interlagos", contou De Jong. O projeto do acampamento, porém, é organizado pela própria torcida holandesa.

