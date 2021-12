Holanda ganha nos pênaltis e pega Argentina na semi

Tudo o que os baianos queriam do último jogo da Fonte Nova na Copa, neste sábado, 5, era mais um espetáculo, e assim, coroar Salvador como 'sede das sedes'. Goleada não houve, mas show, sim. Holanda x Costa Rica teve de tudo: defesas incríveis, prorrogação com chances para os dois lados e decisão nos pênaltis - o que, aliás, estava faltando por aqui.

Num dos melhores jogos do Mundial, brilharam os goleiros. Com a Holanda dominante, Keilor Navas salvou a Costa Rica com pelo menos 7 defesas difíceis, mantendo o 0 a 0 até o fim da partida. Mas como na Copa do Mundo nenhum roteiro é previsível, não foi ele quem terminou como herói.

Nos acréscimos da prorrogação, Van Gaal surpreendeu e colocou o 3º reserva, Tim Krul no gol. A improvável substituição funcionou, e o camisa 23 pegou as cobranças de Bryan Ruíz e Umaña, vencendo por 4 a 3.

Apesar da derrota, os costarriquenhos voltam para casa como heróis. Com determinação, sobretudo na defesa, a equipe conseguiu segurar a Holanda, e até perdeu uma chance clara na prorrogação. A entrega conquistou a torcida baiana, que cantou junto o "sí, se puede" e o "vamos, Los Ticos, tenemos que ganar".

Mas quem sai classificada é a Holanda, que na quarta-feira pega a Argentina nas semi. Na esperança de um jogo menos dramático que o de ontem, ela pode ter uma certeza: grata por dois espetáculos na Copa, a Bahia será totalmente laranja.

O jogo

Navas apareceu pela primeira vez aos 21 minutos, quando Van Persie bateu da esquerda. No rebote, Sneijder arriscou de fora e o goleiro segurou. A partir daí, ele se firmaria como melhor do 1º tempo, com defesas difíceis no chute de Depay, aos 28, e em cobrança de falta de Sneijder, aos 37. Navas ainda foi providencial ao sair aos pés de Van Persie, aos 41.

Na volta do intervalo, o jogo caiu de ritmo e só voltou a empolgar aos 36, quando Sneijder bateu falta na trave. No minuto seguinte, Van Persie driblou na área e chutou forte, para mais uma grande defesa de Navas. O centroavante ainda perderia gol claro, ao furar de forma bizarra, aos 43. Nos acréscimos, Van Persie viu Tejeda salvar em cima da linha o seu chute. A bola ainda bateu no travessão antes de voltar para o meio da área.

Na prorrogação, a Holanda continuou pressionando. Vlaar cabeceou e Navas fez mais uma grande defesa logo no início. No segundo tempo, Ureña virou o homem do jogo, puxando perigosos contra-ataques. Aos 10, a sua melhor chance acabou com um chute rasteiro que Cillessen pegou. Foi a primeira e única defesa do goleiro durante toda a partida. Ao fim do segundo tempo da prorrogação a Holanda ainda mandou uma bola no travessão, com Robben. No rebote, Sneijder chutou em cima de Van Persie.

