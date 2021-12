Holanda enfrenta australianos para ratificar novo status

Sensação da primeira rodada do Mundial, a Holanda volta a campo contra a Austrália nesta quarta, 18, em Porto Alegre para confirmar seu novo status na Copa. Sem ser cabeça de chave e fora do primeiro time de apostas, que incluía Brasil, Argentina ou Alemanha, os holandeses tentam ratificar sua nova condição de favoritos ao título após a goleada sobre a campeã Espanha por 5 a 1.

O time pode vir com uma formação ainda mais ofensiva em relação à que venceu os espanhóis na primeira rodada. O técnico Louis van Gaal treinou nesta terça, 17, no Beira-Rio com o atacante Lens no lugar do zagueiro Vlaar. A alteração indica que a equipe entrará em campo com o esquema 4-3-3 em vez do 5-3-2 adotado na histórica estreia. Van Gaal não confirmou a escalação e disse que o momento requer "pés no chão".

A Austrália terá o desfalque do zagueiro Franjic, que, lesionado, está fora da Copa. Nas arquibancadas os australianos devem levar vantagem: ao menos 14 mil ingressos foram vendidos a turistas do país em Porto Alegre. Os classificados do Grupo B pegam os do A, o do Brasil, nas oitavas.

adblock ativo