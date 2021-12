Holanda e Costa Rica fazem a despedida da Fonte Nova

Quando Holanda e Costa Rica subirem ao gramado da Fonte Nova neste sábado, 5, às 17h, na disputa por uma vaga na semifinal da Copa, a explosão de alegria nas arquibancadas se misturará, desta vez, com o início de um clima de nostalgia. Será a última partida do estádio no evento.

Com 24 gols em cinco jogos, a Fonte Nova ficou conhecida como a arena das goleadas. Sua média de 4,8 por partida a coloca como o segundo estádio de melhor média das Copas após 1958. Até então, o futebol vivia uma era na qual os times eram excessivamente ofensivos.

Neste sábado, vale uma torcida especial. Se houver seis ou mais gols no jogo, quantidade alcançada em duas de suas cinco partidas, a Fonte nova se torna o estádio de maior média de gols das Copas nos últimos 56 anos.

Com um inesquecível 5 a 1 na Espanha, a Holanda foi justamente a seleção que abriu os espetáculos de gols em Salvador. Neste sábado, pode ter a honra de fechá-los. E o histórico placar do dia 13 de junho, todos afirmam, reverbera positivamente para o jogo desta tarde.

"Daquela ocasião para esta, nossa autoconfiança aumentou. Naquele dia, sequer sabíamos se seríamos primeiros do grupo. Hoje, temos uma segurança que foi construída ao longo da Copa e nos ajudará na partida", disse Louis van Gaal, treinador holandês.

Já a Costa Rica esbanja ansiedade para estrear no estádio e, no embalo, faz um lobby para ganhar a torcida local.

"Gostaria de saudar o povo da Bahia e as torcidas do Bahia e do Vitória. É uma honra estar em Salvador. Todos os amantes do esporte gostariam de jogar aqui. Quero trazer um bom futebol para também ficar na memória da Fonte Nova", declarou o técnico Jorge Luis Pinto, que emendou: "Nós, latino-americanos, sempre torcemos pelo Brasil. Confio também que, hoje, os brasileiros torcerão por nós. E esperamos retribuir com grande atuação e gols".

No entanto, a altíssima média de gols da Fonte Nova, aberta com um massacre da Holanda, favorita no duelo deste sábado, deixa os costa-riquenhos um tanto apreensivos. Mesmo assim, nada que os faça se acovardar.

"Esse histórico nos preocupa, mas não dá calafrios. Já batemos o Uruguai de Cavani e a Itália de Balotelli. Hoje, é a vez de batermos Robben e Van Persie", afirmou Jorge Luis.

O zagueiro Acosta completou: "Já superamos questões maiores. A maioria dos gols da Holanda contra a Espanha foi em contra-ataques. Estamos prontos para evitá-los. Não tememos nada nem ninguém".

*Colaborou Luan Santos

