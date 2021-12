Holanda e Costa Rica chegam a Salvador nesta quinta

O jogo é apenas no sábado, 5, mas a Holanda decidiu se antecipar. Já desembarca e treina nesta quinta-feira, 3, em Salvador, onde enfrenta a Costa Rica pelas quartas de final.

A delegação, que vem do Rio de Janeiro, tem chegada prevista para as 13h30. Como é de praxe, os jogadores devem embarcar direto da pista no ônibus que vai levá-los até o hotel. A equipe laranja escolheu ficar no Catussaba Resort, no bairro de Stella Maris.



O primeiro treino na capital baiana antes do jogo está marcado para as 18h, no estádio de Pituaçu. A atividade será fechada tanto para a imprensa como para os torcedores.



Na sexta-feira, 4, as atividades programadas são o treino de reconhecimento do gramado e a coletiva de imprensa, ambos na Fonte Nova. Os horário ainda não foram definidos, e devem ser divulgados somente hoje.



Coincidência ou não, a agenda é a mesma que antecipou o triunfo histórico sobre a Espanha, por 5 a 1, no primeiro jogo da Copa em Salvador. A equipe do técnico Van Gaal desembarcou e treinou nos mesmos horários, dois dias antes da partida. A única diferença é que a Holanda ficou hospedada em outro hotel. Naquela ocasião, inclusive, o treino que estava agendado para o Barradão foi remarcado de última hora para o estádio de Pituaçu.



Costa Rica



Novatos em Salvador, os costarriquenhos também chegam hoje à capital baiana. O desembarque está previsto para as 19h30. De lá, a delegação segue para o hotel Deville, em Itapuã, onde ficará hospedada. A única atividade antes do jogo que a seleção deve fazer é o treino de reconhecimento na Fonte, amanhã, com horário a definir.



A agenda é a mesma cumprida pela Espanha antes da estreia. A diferença é que, naquela oportunidade, a Fúria ficou hospedada em outro local.



Sem saber de tantas questões em comum, o astro Van Persie - autor de dois gols contra a Espanha - está confiante em outro triunfo convincente da Holanda na Fonte Nova. "Admito que estou realmente impressionado com o desempenho da Costa Rica. Se olhar para o que conseguiram até agora, é notável. Mas acho que podemos vencer qualquer equipe. Até a Alemanha, Brasil... Pode vir qualquer um", disse o atacante, em entrevista a um site holandês. Muito por conta da goleada em Salvador, a equipe laranja tem o melhor ataque da Copa do Mundo, com 12 gols.

Ingressos



De acordo com o site da Fifa, os ingressos para a partida na Fonte Nova já estão esgotados. Mas ainda há esperança para os torcedores que não querem perder a última partida da Copa na capital baiana.



Alguns torcedores que adquiriram os ingressos de forma antecipada, quando ainda não era possível saber quais seleções disputariam as quartas, estão devolvendo os bilhetes para serem reembolsados pela Fifa. Assim, essas entradas ficam novamente disponíveis para a compra, e a oferta deles é atualizada a cada cinco minutos no site oficial da entidade. O mesmo acontece com os bilhetes que foram comprados, mas ainda não foram retirados nos pontos oficiais de entrega.



A dica é acompanhar as atualizações. O melhor horário é de madrugada, por conta do baixo número de pessoas à procura e por conta do fuso horário europeu, cinco horas à frente.

