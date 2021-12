Holanda e Argentina duelam pelo sonho de voltar a uma final

Pela quinta vez, Holanda e Argentina se enfrentarão em uma Copa do Mundo. Europeus e sul-americanos buscam nesta quarta-feira, 9, às 17h, no Itaquerão, uma vaga na decisão do Mundial no Brasil.

A rivalidade entre argentinos e holandeses em Copas se iniciou há 40 anos, no Mundial da Alemanha. O time liderado pelo craque Johan Cruyff goleou os argentinos por 4 a 0 na segunda fase do torneio. Naquele ano, a Laranja Mecânica chegou à sua primeira final, mas acabou derrotada pelos donos da casa na decisão, por 2 a 1.

Quatro anos depois, a Argentina sediou a Copa. E novamente cruzou o caminho dos holandeses, desta vez na final. E, mais uma vez, os europeus amargaram o vice-campeonato, enquanto os argentinos, liderados pelo artilheiro Kempes, comemoravam seu primeiro título com vitória por 3 a 1.

Vinte anos após a conquista da Copa em casa, a Argentina já era bicampeã mundial quando voltou a enfrentar os holandeses. Mas o reencontro teve sabor amargo para os sul-americanos, e a Holanda venceu por 2 a 1 nas quartas de final. E em 2006, novamente na Alemanha, os rivais empataram sem gols pela fase de grupos.

Agora, a Holanda busca uma vaga na decisão pela quarta vez, após fracassar em todas as anteriores - na última delas, perdeu por 1 a 0 para a Espanha, no Mundial da África do Sul. Já a Argentina mira o retorno a uma final de Copa após 24 anos - a equipe não disputa o título desde 1990, na Itália, quando a Alemanha venceu por 1 a 0.

Pés no chão

"A felicidade é evidente, mas temos que transformá-la em esperança. É preciso entender que estamos a um jogo de voltar a disputar a final de uma Copa do Mundo. Ainda não fizemos história", afirmou um dos líderes da equipe argentina, o volante Javier Mascherano.

Com 100% de aproveitamento, o time liderado pelo astro Messi chega com ligeiro favoritismo. A Argentina teve dificuldades no mata-mata, mas passou por Suíça e Bélgica pelo mesmo placar: 1 a 0. Jogará pela segunda vez no Itaquerão e contará com o apoio de seus torcedores. Mas não terá o meia Di María, lesionado - o armador Pérez e o lateral Zabaleta estão cotados para a vaga.

Na Holanda, a ordem é esquecer o jogo contra a surpreendente Costa Rica nas quartas de final, na Fonte Nova. Após empate sem gols no tempo normal e na prorrogação, a Laranja Mecânica só avançou nos pênaltis, com a participação decisiva do goleiro Krul.

"A Argentina é uma seleção de primeira linha e merece estar entre os quatro primeiros colocados. Mas queremos enfrentar os melhores e não apenas isso, mas vencer também", afirmou o polivalente Kuyt, atacante de origem e que vem atuando como ala nesta Copa. "As semifinais estão fantásticas, mas sabemos o que é perder uma Copa do Mundo e agora queremos muito ganhar. Esse é o nosso objetivo."

