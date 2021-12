Hernanes diz estar preparado para substituir Paulinho

Como o volante Paulinho foi vetado por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo, Hernanes será titular da seleção brasileira no jogo contra a Itália, neste sábado, na Fonte Nova, em Salvador, pela última rodada do Grupo A da Copa das Confederações. E avisou que está preparado para encarar o desafio, quando o Brasil precisa do empate para avançar como primeiro colocado.

"Estou preparado e espero que corra tudo bem", afirmou Hernanes, durante entrevista coletiva na noite desta sexta-feira, quando também comparou suas características com o titular da posição. "O Paulinho é um cara que se projeta muito e está sempre na área. Tem um fôlego muito grande. Eu gosto mais de jogar com a bola no pé, para criar o jogo, começar as jogadas", explicou.

<GALERIA ID=18413/>

Com a experiência de jogar no futebol italiano há três anos - defende a Lazio -, Hernanes disse ter uma "pequena vantagem" por conhecer melhor os jogadores que o Brasil vai enfrentar neste sábado. Ele também ressaltou que a Itália terá desfalques importantes, como Pirlo, mas elogiou os eventuais substitutos. "É um momento bom da seleção italiana", avaliou o volante.

Hernanes destacou ainda a importância do confronto na Arena Fonte Nova, mesmo sabendo que os dois times entram em campo já classificados. "É um clássico de duas seleções de destaque no cenário internacional. É uma partida especial. Brasil e Itália vai ser sempre um jogo de muita emoção, tradição e camisa. E vale o primeiro lugar do grupo", avisou.

adblock ativo