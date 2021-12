Henrik Jönsson: 'Felipão botou mais fé no boné que no jogo'

Com livro recém-lançado no Brasil, o sueco Henrik Brandão Jönsson tem como objetivo falar sobre o futebol brasileiro, caracterizado como o mais bonito do mundo. No entanto, Jogo Bonito parece que veio alguns anos atrasado, porque o futebol apresentado pela Seleção nesta Copa do Mundo, assim como nas últimas duas edições, em nada se parece com a história dos craques de outrora. Para Jönsson, o futebol brasileiro, que tanto brilhou e inovou no passado, está atrasado e precisa de mudanças. Para ele, a goleada da Alemanha é um sinal de alerta fundamental.

O que você considera um futebol bonito?

Quem entra em campo quer sempre ser notado. O futebol bonito é quando os passes dão certo. No último jogo a Alemanha jogou um futebol muito bom, a equipe estava entrosada. Mas, para mim, o futebol mais legal é quando rola um histórico, política, quando, por exemplo, o Chile ganhou da Espanha. Isso foi lindo, a colônia batendo o colonizador. Se a Argentina ganhar no Maracanã será política também, de certa forma. Existe uma rivalidade da Argentina com o Brasil e, independente do resultado, acho que vai ter briga. Os argentinos vão quebrar tudo, como já fizeram na fase de grupos, inclusive, e provocaram brasileiros. Então, na final, acho que vai ser muita briga. Infelizmente.

O que você pode falar sobre o estilo de jogo do Brasil nesta Copa?

No geral foi um jogo muito nervoso, angustiante. O melhor, o mais legal foi contra a Colômbia, quando o grupo mostrou mais qualidade e entrosamento em campo, e, mesmo assim, foi uma partida meio lenta. Nada de jogo bonito. O bonito é quando tem uma estratégia de grupo e jogadas individuais, com arte, na finalização. Um time que joga pelas laterais e tem jogadas planejadas, mas, quando chega na área, chega e faz o drible, engana o zagueiro e faz um golaço. O que o Brasil fez na Copa, jogando um pra cada lado, sem saber para onde ir e o que fazer, foi horroroso.

Com a recente derrota de 7 a 1 para a Alemanha, o que você acha que deve ser mudado no estilo de jogar da Seleção?

Para mim, o jogo contra o Alemanha foi terrível, o Brasil não conseguiu acertar em nada, o que prova que Felipão não conseguiu acertar no time. E é incrível, tinha a Copa em casa. Para encarar o futebol da Alemanha tem que ter um plano, e isso claramente não aconteceu. Teve muito foco na hashtag #forçaneymar, o Felipão botou mais fé no boné do que no jogo. Isso é ridículo, imperdoável. David Luiz segurar a camisa de Neymar antes do jogo foi juvenil. Felipão foi imaturo, achou que a propaganda pode ganhar uma Copa. Um técnico não pode ficar remoendo o que passou. Essa foi a falha. O time não é ruim, só ficou perdido. O que sempre gostei no futebol brasileiro é das laterais, jogando de baixo para cima, isso foi perdido. O Marcelo não jogou muito bem, mas o jogo melhorou com o Maicon.

E qual é a solução?

Seria interessante fazer o time ficar mais ofensivo, como o time da Seleção de 1982, que jogou na Espanha. Manter Maicon, deixar Ramires, Oscar. Não dá para explicar como o Fred está em campo. Sem o Neymar o Brasil não tem atacante, porque o Fred não ajuda na defesa, no meio campo, não faz gol. É uma ideia a longo prazo. Nossa Seleção não tem experiência, só jogou junta a Copa das Confederações, o que é muito diferente do Mundial. Os jogadores da Alemanha jogam juntos desde 2008. O Brasil deve usar isso como lição e ir para a Rússia mais preparada. Não dá para se emocionar tanto, chorar na entrada do ônibus todo dia. O Brasil está repetindo as mesmas falhas em vez de pensar em mudança. Fora Fred e Julio Cesar, que não terá idade para competir, a Seleção deve ser mantida e deve crescer junta.

Jogo Bonito é uma coletânea de histórias. O que te motivou a escrever o livro?

Sempre quis escrever um livro sobre o futebol, os mitos do futebol brasileiro. O livro foi publicado na Inglaterra, Holanda, Dinamarca e Suécia antes de vir para o Brasil. A Copa puxou o momento, porque agora todo mundo quer saber sobre o estilo de jogo do Brasil. Para você ter uma ideia, são seis jornalistas da Suécia morando aqui no Brasil, hoje, e 40 vieram para cobrir o Mundial. Isso é muito para um país pequeno.

Quando começou sua relação com o futebol brasileiro?

Começou em 2002, quando vim fazer a cobertura de política para a eleição de Lula, e deu tudo certo. Em março de 2003 o Bush (George W Bush, então presidente dos Estados Unidos) entrou em guerra com o Iraque e no jornal que eu trabalho não tinha mais espaço para qualquer outra coisa na editoria internacional. Foi justo nessa época que os jogadores brasileiros começaram a ser vendidos para a Europa. Posso dizer que foi uma chave, um gancho para conseguir entrevistas com personalidades brasileiras.

Uma delas foi o Galvão Bueno, comentarista e narrador da Rede Globo. Como foi a conversa entre vocês?

Perguntei a ele qual era seu papel aqui no Brasil e ele me respondeu: "Na banda sou o cantor, a estrela. Não sou guitarrista, baterista, assistente, sou o Bono do U2, sou o cantor". Estávamos em um grupo, ficamos num restaurante no Jardim Paulista até quatro da manhã, conversando e bebendo. Ele contava várias piadas e muitas delas a gente não achava muita graça, mas ele insistia tanto que a gente se sentia forçado a rir. Bebemos vinho tinto e champanhe da vinícola dele e também o Frangelico, um licor italiano muito doce, uma garapa. O que vi, mesmo, é que ele não entende de futebol. Na Suécia somos muito ruins na narração, tanto que os comentaristas ingleses, mesmo com o humor característico deles, são melhores. Mas o Galvão é um campeão de emoção, e, para mim, é o que explica a popularidade dele. E eu faço questão de deixar isso bem claro.

No livro você fala sobre uma viagem que fez com a Gaviões da Fiel, torcida organizada do Corinthians. O que te chamou atenção nesse episódio?

Na época eu já tinha viajado com outras torcidas, como a do Flamengo, por exemplo, e a viagem foi tranquila. Me disseram que viajar com a Gaviões era problema, mas não acreditei, achei que era exagero. Mas foi ruim, mesmo. Eram muitas drogas, um clima de tensão constante. O Sócrates tentou derrubar a ditadura do país com o futebol. Ninguém queria falar sobre as drogas. E mostrou que o Brasil tem essa coisa meio bipolar, como o futebol bonito do Sócrates e a podridão da Gaviões. Na Sérvia tem a Estrela Vermelha, que faz o que quer, na Suécia também temos torcedores que marcam encontro, bêbados. É como se eles usassem o futebol para descontar as frustrações das vidas pessoais deles.

E o caso do filho do Garrincha? Em quê o Ruy Castro errou?

O Ruy castro gosta de fortalecer mitos, como a "máquina de sexo" para o Garrincha. No livro ele disse que o Garrincha "driblou" uma adolescente sueca, enganou os pais dela, subiu no quarto e transou com ela. Mas na verdade foi ela, que era uma cabeleireira, independente, que conquistou ele. Ela tinha 25 anos, como ele, e, na verdade eles só queriam ter um filho. Ponto. Minha fonte é Nilton Santos, que estava com o Garrincha na época. É uma história bem menos pitoresca, reconheço, mas a do Ruy Castro não corresponde à realidade.

Você também verificou o futebol na esfera política, conversando com integrantes da CBF. Como você vê a administração do futebol no Brasil?

A situação brasileira está mudando muito, ainda que aos poucos. Menos a CBF, que é uma ditadura militar arrogante. O José Maria Marin (presidente) não estava nem aqui quando o Brasil perdeu para a Alemanha. Ele é um covarde e deixou Felipão assumir tudo sozinho. A CBF é uma máfia, uma ditadura que tem que acabar. Espero que essa derrota sirva para jogar a CBF para... Nem sei onde. É uma máfia de homens da ditadura, um bando de retrógrados que ainda vive nesse esquema de oba-oba e não entende que agora estamos em 2014. Temos que fazer como os outros países: democratizar a confederação, exigir que as contas sejam transparentes e abrir as portas para uma nova geração. Hoje é tudo muito obscuro, muito fechado. Não pode ser assim.

E o compromisso dos políticos brasileiros com o esporte?

O Valcke (Jérôme Valcke, diretor-geral da Fifa), em 2012, me disse que a Dilma é uma brasileira rara pois ela não se interessa por futebol. Ele falou isso por estar frustrado, dizia que nada andava para frente com ela em comparação com Lula. Ele entendeu que ela não tinha interesse na Copa, no futebol. E acho que ele estava certo, porque quando ela se interessou e resolveu se mexer foi tarde demais. Ela poderia ter ajudado para que não chegasse a esse ponto, das obras terminarem em cima da hora, algumas não a tempo, superfaturamento nos estádios, entre outras coisas.

