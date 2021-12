Hazard é elogiado por técnico belga: 'Não sente pressão'

Astro maior da seleção da Bélgica, o meia Eden Hazard foi alvo de elogios por parte do técnico belga Marc Wilmots. Durante entrevista concedida na Fonte Nova, palco do jogo diante dos Estados Unidos, o treinador garantiu que o jogador do Chelsea é realmente diferenciado.

"É o único que não sente a pressão. Ele é muito tranquilo e consegue se divertir em campo. A questão é que não quero que ele seja o único com ambições na equipe", destacou o treinador belga.

Nem mesmo o meia Axel Witsel conseguiu se esquivar de perguntas sobre o jogador do Chelsea. Para ele, as qualidades do camisa 10 são amplamente conhecida por todos.

Para ambos, o segredo para uma classificação às quartas passa pela capacidade belga em conseguir controlar o jogo. "E necessitamos sobretudo de um grupo que tenha vontade de seguir adiante", completou Wilmots.

adblock ativo