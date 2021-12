Harry Kane segue os passos de Gary Lineker

Harry Kane marcou um hat-trick na Copa do Mundo, como Gary Lineker. Por enquanto é o artilheiro do Mundial de 2018 com seis gols, exatamente o que Gary marcou em 1986. Será ele capaz de levar a Inglaterra às semifinais, assim como Gary na Itália-1990?

O "Príncipe Harry" é o queridinho da Inglaterra. O sonho do English Team é chegar às semifinais de uma Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos. E por isso deverá escapar dos tentáculos da defesa sueca, no sábado, em Samara.

Em 1990, o artilheiro dos Três Leões era Gary Lineker e, com seus dois gols (de pênalti), derrotou os Leões Indomáveis ​​de Camarões nas quartas de final (3-2 na prorrogação). Ele também marcou nas semifinais, igualando o placar contra a Alemanha, e converteu seu chute da marca da cal, mas não conseguiu evitar a derrota nos pênaltis (4-3 após 1-1).

Naquela noite italiana, Gary lançou pela primeira vez sua famosa frase "o futebol é um jogo simples no qual 22 homens correm atrás de uma bola e no final sempre vence a Alemanha".

Essa "lei do futebol" parece menos implacável na Rússia-2018. A Inglaterra também enterrou o fantasma das definições por penalidades máximas, vencendo pela primeira vez nesse exercício numa Copa do Mundo a Colômbia, nas oitavas (4-3 após 1-1). Por essa razão, os torcedores ingleses estão esperançosos, apostando tudo no capitão Harry Kane.

O capitão inglês já tem 6 gols, os mesmos marcados por Lineker no México-1986, edição em que ganhou a Chuteira de Ouro, com um hat-trick contra a Polônia (3-0) na fase de grupos, como Kane contra o Panamá (6-1) na Rússia.

"Vencer o torneio"

O atacante do Tottenham, autor de 29 e 30 gols nas últimas duas temporadas da Premier League, tem 100% de eficácia na Rússia: seis gols em seis chutes contra o gol. Com 24 anos, ele pode superar seu ídolo, que comemorou 10 gols em Copas do Mundo (mais 4 em 1990).

É verdade que Harry marcou metade de seus gols em pênaltis, alcançando o recorde do búlgaro Hristo Stoichkov, o último jogador a converter três pênaltis numa mesma Copa do Mundo, nos Estados Unidos-1994.

Mas atenção aqueles que procuram diminuir seus feitos: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ou Luka Modric perderam pênaltis na Rússia.

"Neste momento, tenho a impressão de poder marcar todas as vezes que começo a jogar", diz ele.

Será que sucederá Gary 32 anos depois? "Seria espetacular, mas a Chuteira de Ouro não é realmente o meu objetivo, o meu objetivo é vencer o torneio".

Lineker, modelo de fair play, nunca recebeu cartão amarelo em 16 anos de carreira e não demonstra sinal de ciúme e incentiva seu eventual sucessor: "um artilheiro de classe mundial".

Amor à camisa

Harry "arremata de qualquer posição e eu gosto disso", explicou Lineker à revista 4-4-2. "Me faz lembrar muito Alan Shearer (outro capitão goleador dos ingleses), tem um bom chute, é bom no jogo aéreo, está sempre concentrado e pode ser egoísta quando necessário", analisa.

Harry e Gary compartilham outro grande amor, a camisa da seleção. Kane "tem uma verdadeira paixão pela Seleção da Inglaterra", explica o treinador do Spurs, Mauricio Pochettino.

Kane "adora jogar por seu país", acrescenta o argentino, que revela que Pochettino e o atacante do Tottenham também compartilham seu amor por mais dois argentinos, "Diego Maradona e Osvaldo Ardiles".

'Ossie' foi campeão do mundo com a Argentina em 1978 e é outra lenda dos "Spurs", tanto por sua carreira como jogador, como depois no cargo de treinador.

Lineker também deixou uma ótima marca no Tottenham, onde reinou de 1989 a 1992, marcando 90 gols, outra das comparações que fazem os torcedores ingleses sonharem. Para eles, Harry e Gary soam iguais.

