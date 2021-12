Gripado, Paulinho será poupado de treino da seleção

Autor do gol de cabeça que garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Uruguai, na última quarta-feira, no Mineirão, e colocou o Brasil na final da Copa das Confederações, Paulinho será poupado do treino que a seleção brasileira fará na tarde desta sexta, em São Januário, visando o confronto de domingo, contra a Espanha, às 19 horas, no Maracanã.

Com um princípio de gripe, o jogador ficará fora desta atividade, mas não preocupa para o duelo diante dos espanhóis, que na última quinta-feira foram à decisão da Copa das Confederações com uma vitória nos pênaltis sobre a Itália, após empate por 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, na Arena Castelão, em Fortaleza.

Anteriormente, Paulinho chegou a desfalcar a seleção na partida contra a Itália, pela rodada final do Grupo A da competição, por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrida durante a vitória por 2 a 0 sobre o México. Sem o jogador, o técnico Luiz Felipe Scolari escalou Hernanes como titular diante dos italianos.

Os zagueiros Thiago Silva e David Luiz, que reclamaram de dores nas pernas depois do confronto diante dos uruguaios, também estão liberados pelo departamento médico para enfrentar a Espanha neste domingo no jogo que valerá o título da Copa das Confederações.

