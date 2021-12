Grécia inclui dupla do rebaixado Fulham em lista prévia

O técnico da seleção da Grécia, Fernando Santos, ignorou a péssima temporada do Fulham, clube do atacante Konstantinos Mitroglou e do meio-campista Giorgos Karagounis, e incluiu ambos na lista inicial de convocados para a Copa do Mundo, com 29 nomes, mesmo que eles tenham sido rebaixados no Campeonato Inglês.

Mitroglou foi contratado pelo Fulham em janeiro, junto ao Olympiacos, mas permaneceu em campo por meros 120 minutos pelo time londrino até agora. Karagounis também vem sendo pouco aproveitado no Fulham, mas isso não influenciou na decisão de Fernando Santos, afinal ele é o capitão da seleção grega e é o jogador que mais partidas disputou pela equipe - 132.

Karagounis, aliás, é um dos remanescentes do time campeão da Eurocopa de 2004 - além dele, também foram lembrados o meia Kostas Katsouranis, do PAOK, e o atacante Dimitris Papadopoulos, do Atromitos.

A lista de convocados da Grécia também contra com o atacante Giorgio Samaras, do Celtic, que foi campeão escocês nesta temporada, o zagueiro Sokratis Papastathopoulos, do Borussia Dortmund. Já o também zagueiro Kyriakos Papadopoulos, do Schalke 04 ficou de fora da lista prévia.

O técnico Fernando Santos vai tirar seis nomes da relação e anunciar a lista final de 23 convocados no dia 19 de maio. A Grécia foi sorteada para o Grupo C da Copa do Mundo e vai enfrentar a Colômbia (14 de junho, no Mineirão), Japão (19 de junho, na Arena das Dunas) e Costa do Marfim (24 de junho, no Castelão). No Brasil, a equipe vai ficar sediada em Aracaju.

adblock ativo