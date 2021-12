Grécia diz que não veio ao Brasil de férias

A seleção da Grécia estreia neste sábado, 14, contra a Colômbia, no Mineirão, em Belo Horizonte, rejeitando o rótulo de ser um time mais preocupado em defender do que atacar. A Grécia não veio ao Brasil para passear, disse o seu treinador, o português Fernando Santos. "Não viemos aqui de férias, viemos aqui para jogar. Acalentamos um sonho e vamos tentar ir o mais longe que for possível", disse Santos.

O maior feito da história do futebol da Grécia foi em 2004, quando o país ganhou o campeonato europeu de seleções. Esse feito deu impulso ao futebol do país, que desde então, passou a figurar nas principais competições de futebol da Europa e da Fifa. É essa evolução que agora norteia o trabalho e dá confiança ao grupo de jogadores. "Temos que ter confiança. Temos capacidade e podemos seguir em frente. Os jogadores têm absoluta confiança naquilo que têm que fazer", disse Santos.

Segundo o treinador, a Grécia joga um futebol em que preza tanto o cuidado em não sofrer gols, como o cuidado em organizar as jogadas para chegar ao gol rival. Ele negou ser uma seleção que preza a retranca, como afirmara durante a entrevista coletiva o jogador meio-campista Samaris. "O futebol é esse de defender as nossas metas e tentar fazer um gol. O nosso técnico falou e eu concordo com ele", disse Samaris, que logo em seguida foi contestado por Santos. "Eu não falei isso, não", discordou.

A defesa da Grécia foi o ponto que o treinador da Colômbia, José Pekerman, mais destacou no adversário. Segundo ele, a maior dificuldade que a sua seleção terá pela frente será transpor essa barreira. A Grécia ganhou uma dúvida em cima da hora. O zagueiro Manolas se contundiu no treino, mas Santos disse não ser nada grave, aparentemente.

