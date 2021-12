Gramado da Arena Fonte Nova recebe primeiro corte

A Arena Fonte Nova está cada vez mais perto de atingir a plenitude da sua forma: na tarde desta quarta-feira, 20, o gramado do novo estádio recebeu o seu primeiro corte.

A operação é a primeira etapa de uma série de medidas que visam elevar a qualidade do campo, de modo a torná-lo apto para a prática do futebol, nos moldes do que dita a Fifa.

De acordo com a administração da Arena, a expectativa é de que um segundo corte já deva ocorrer na próxima semana. Ao final, o consórcio da nova Fonte Nova espera deixar a grama em um padrão de 16 milímetros de altura.

De acordo com o calendário das obras, a Arena será entregue à população soteropolitana no dia 28 de fevereiro, cerca de quatro meses antes da Copa das Confederações.

A sua inauguração deverá acontecer no dia 29 de março, data do aniversário de Salvador, com um show ainda a ser confirmado. No dia 31, um domingo, o novo estádio será palco de um Ba-Vi pelo Campeonato Baiano.

