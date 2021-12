Governo espera selecionar 100 mil voluntários para Copa 2014

Durante o evento de lançamento do programa de voluntários da Fifa para organização da Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014, realizado em Salvador nesta terça-feira, 21, os organizadores apresentaram também as diretrizes para os voluntários a serem selecionados pelo Governo e pelos Estados.

Segundo eles, o Governo espera selecionar 100 mil voluntários para executarem tarefas em locais específicos, como aeroportos e pontos turísticos, indispensáveis para as cidades que receberão as Copa das Confederações e o Mundial.

O lançamento do programa de voluntários do Governo deve acontecer até o final deste mês, ainda sem data prevista, assim como as etapas de treinamento dos selecionados. Juntando voluntários da Fifa e do Governo, serão cerca de 122 mil pessoas trabalhando para organizarem a Copa do Mundo no Brasil.

O governador Jaques Wagner, presente no evento de lançamento desta terça-feira, caracterizou como "simpática" a atitude de empresas que liberassem os seus funcionários para o trabalho voluntário na organização do Mundial. E completou que, da parte do Estado da Bahia, seus profissionais serão liberados para se tornarem voluntários na Copa.

adblock ativo