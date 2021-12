Governo descarta feriado geral nos jogos do Brasil na Copa

O governo brasileiro decidiu que servidores públicos federais serão dispensados a partir das 12h30 em dias de jogos do Brasil durante a Copa do Mundo que começa em junho, informou o Ministério do Planejamento nesta quinta-feira, 3.

Com isso, não haverá feriado nacional e o funcionamento de bancos, por exemplo, deverá ocorrer normalmente nesses dias.

Segundo comunicado do Planejamento, os servidores deverão compensar as horas não trabalhadas em outro momento a ser definido. E nas datas de realização de jogos sem a participação da seleção brasileira haverá expediente normal de trabalho dos servidores federais.

Pela Lei Geral da Copa, feriados municipais e estaduais devem ser decididos por cada ente da federação, e não pela União.

Em 12 de junho, na abertura do Mundial, o Brasil jogará contra a Croácia em São Paulo, às 17h. Ainda pela primeira fase, em 17 de junho, a seleção brasileira jogará contra o México em Fortaleza, às 16h. Em 23 de junho, a partida será contra Camarões em Brasília, às 17h.

