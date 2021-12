Goleiro Ochoa se torna herói nacional

As boas defesas do goleiro Ochoa, que salvaram a seleção do México no empate sem gols contra o Brasil, alçaram o arqueiro a herói nacional pela imprensa mexicana. O jornal Récord Mundial escreveu na capa "Ochoa, o herói nacional". O periódico El Universal também descreveu o goleiro como herói. Já o La Afición usou a frase "Ochoa 4x0 Brasil"



Veja algumas capas:

