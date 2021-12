Goleiro do México virou titular na véspera da Copa

"Temos que dar parabéns ao goleiro, que fez pelo menos uns quatro milagres", afirmou o atacante Fred, do Brasil. O herói do México no empate sem gols com o Brasil ficou bem pouco de começar no banco de reservas a Copa do Mundo. Guillermo Ochoa, 28, está em seu segundo Mundial como titular.

Jogador do Ajaccio, da França, ele disputou a sua primeira Copa na Alemanha, em 2006, mas acabou parando na reserva em 2010, na África do Sul, por opção do técnico Javier Aguirre, que preferiu ver na meta o veterano Óscar Pérez. Ochoa voltou a amargar a reserva nas eliminatórias da Copa de 2014. Na ocasião, o México por pouco não ficou fora, só conseguindo a vaga na última rodada contra o Panamá.

Com a chegada do técnico atual, José Manuel de la Torre, o goleiro voltou a ser titular tudo por conta de uma lesão que o então titular, Corona, sofreu no amistoso contra Israel, no final de maio. Agora, ele já acumula 60 partidas com a camisa mexicana. Contra a seleção brasileira, em Fortaleza, Ochoa fez pelo menos quatro difíceis defesas e garantiu o 0 a 0.

