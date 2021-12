Goleiro chileno Bravo escreve sobre a derrota para o Brasil

Após derrota para o Brasil pelas oitavas de final, em jogo no sábado, 28, o goleiro chileno Claudio Bravo escreveu uma carta sobre as emoções vividas neste mundial. Na partida, decidida nos pênaltis, Bravo defendeu a cobrança do jogador brasileiro Hulk.

No texto, ele destacou a humildade, o sacrifício e o trabalho duro da equipe do Chile:

"Passaram apenas minutos desde que terminou a partida contra o Brasil e nossa participação na Copa do Mundo. As sensações e emoções que tenho são muitas, predomina a tristeza porque queríamos ganhar, estivemos tão perto, mas por outro lado, sinto algo tremendo, que me arrepia, sinto orgulho da nossa equipe e da nossa camisa. Posso afirmar que lutamos, que trabalhamos duro e com a alma, garanto-lhes que deixamos tudo para dar um mundial único ao Chile. A intimidade desta esquipe é algo que necessito ressaltar, é um grupo de sacrifício, de trabalho e de profissionalismo. Este grupo é humilde porém com convicção, sabe que tudo é possível, que não há limites, mas você tem que deixar tudo no campo. Hoje na partida contra o Brasil demonstramos uma coisa que é aplicável a todos, nós somos um grupo de chilenos que podemos tudo, precisamos estar convencidos que de podemos, que jogamos sem complexos, com uma ideia clara, com muito trabalho e sobretudo com humildade e sacrifício. Sentimo-nos orgulhosos na nossa equipe, ninguém deixou de correr, todos ajudamos ao companheiro, todos nos sentimos apoiados por vocês. Convido a todos os chilenos a seguirem lutando, trabalharemos duro, façamos as coisas convencidos e chegarão os êxitos, porque ninguém me tira da cabeça que com trabalho e orgulho de ser chilenos, nenhuma copa do mundo fica grande para a gente".

adblock ativo