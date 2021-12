Gol de James Rodríguez é eleito o mais bonito da Copa

O artilheiro da Copa do Mundo James Rodríguez também foi o dono do gol mais bonito do Mundial, de acordo com pesquisa realizada pela Fifa e que teve o resultado divulgado nesta segunda-feira, 21. O tento em questão - o colombiano marcou seis gols na Copa do Mundo - foi marcado aos 28 minutos do primeiro tempo da partida contra o Uruguai pelas oitavas de final. James Rodríguez recebeu na intermediária, matou no peito e chutou uma bomba de esquerda.

Cerca de 4 milhões de internautas participaram da eleição e votaram nos dez gols escolhidos pela Fifa como os mais bonitos dos 171 marcados no Mundial no Brasil. O colombiano participou da enquete com dois gols. O outro, que foi escolhido o terceiro mais belo, foi marcado na goleada diante do Japão.



Confira o gol de James Rodríguez que foi considerado o mais bonito do Mundial:

O Brasil foi representado com o gol de David Luiz na cobrança de falta na vitória diante da Colômbia nas quartas de final. Ele ficou entre os cinco tentos mais belos da competição.

O segundo gol mais bonito, de acordo com os internautas, foi a cabeçada de Robin Van Persie da Holanda na partida contra a Espanha.

Reveja o gol de David Luiz diante da Colômbia:

