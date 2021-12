Gol da França é o 1º validado com ajuda de tecnologia

O segundo gol da França sobre Honduras, na tarde deste domingo, 15, foi o primeiro a ser validado com a ajuda do Hawk-Eye, a tecnologia que diz se a bola ultrapassou ou não a linha de gol. O árbitro recebeu, via um relógio especial, uma aviso confirmando que a bola entrou completamente no gol.

Com isso, o gol que seria assinalado por Karim Benezema, foi dado para o goleiro de Honduras, Noel Valladares, já que a bola bateu na mão dele para entrar no gol.

